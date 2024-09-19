İzmir'de Cinayet Davasında Hakimler Açığa Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Cinayet Davasında Hakimler Açığa Alındı

İzmir\'de Cinayet Davasında Hakimler Açığa Alındı

İzmir'deki bir cinayet davasında suçlu bulunan 3 kardeşin tahliyesine karar veren hakimler açığa alındı.

19.09.2024 12:47
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İzmir'in Urla ilçesinde bir markette çıkan tartışmada Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesiyle suçlanan 3 sanıktan sonuncusunun da tahliyesine karar veren ağır ceza mahkemesi başkanı, iki üye hakim ve duruşma savcısı HSK kararıyla açığa alındı. Davada tahliye edilen ancak yeniden yakalama kararı çıkarılması üzerine gözaltına alınan kişi, yeniden tutuklandı.

Olay 15 Ekim 2023 günü saat 19.30 sıralarında Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uysal Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhitlik yaptığı öğrenilen Semih Köse (30) ile ilçede emlakçılık yaptığı öğrenilen S.B. arasında, omuz atma sebebiyle tartışma çıktığı iddia edildi. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ikili arasında yumruklaşma başladı. Bu esnada Semih Köse'nin elindeki alkol şişesini kırarak Sercan B.'nin üzerine doğru koşması üzerine Sercan B., elindeki bıçakla Semih Köse'yi yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 kardeş Sercan B., Serkan B. ve Taylan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 3 kardeş de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmış, davanın önceki duruşmalarında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmiş, 17 Eylül'deki duruşmada ise son tutuklu sanık Sercan B.'nin de tahliyesine karar verilmişti. Bu kararın ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yargılanan üç sanığın sonuncusu olan Sercan B.'nin 17 Eylül'de görülen celsede tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve 2 üye hakim ile duruşma savcısını açığa aldı.

Yeniden yakalanıp tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Cinayet şüphelisi Sercan B., dün polis ekiplerince yakalandı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tekrardan tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Cinayet Davasında Hakimler Açığa Alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • napcan adımı:
    bu ülkede vergi kaçırmaktan başka ne yapmak lazım hapis yatmak için? 0 0 Yanıtla
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