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İzmir'de dakikalar içerisindeki motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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İzmir'de dakikalar içerisindeki motosiklet hırsızlığı kamerada

İzmir Bornova ilçesinde bir binanın önüne park edilen motosiklet, iki hırsız tarafından kasalı motosiklete yüklenerek dakikalar içerisinde çalındı. Demir kesme makasıyla gerçekleşen hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir\'de dakikalar içerisindeki motosiklet hırsızlığı kamerada
04.01.2024 - 23:53,
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İzmir'de dakikalar içerisindeki motosiklet hırsızlığı kamerada

İZMİR - İzmir Bornova ilçesinde bir binanın önüne park edilen motosiklet, iki hırsız tarafından kasalı motosiklete yüklenerek dakikalar içerisinde çalındı. Demir kesme makasıyla gerçekleşen hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. İki hırsız, bir evin önüne park edilmiş motosikletin yanına geldi. Hırsızlardan biri etrafı kolaçan ederken, diğeri ise yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla kilidini kırdı. Daha sonra motoru kendilerinin kullandığı kasalı motosikletin arkasına yükleyen hırsızlar, olay yerinden uzaklaştı. Dakikalar içerisinde gerçekleşen hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de dakikalar içerisindeki motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de dakikalar içerisindeki motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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