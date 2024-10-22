Terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan şüphelilere yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamına, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları suçlamasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bu sabah 07.00 itibarıyla 7 farklı ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanırken, 2'si yurt dışında bulunan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de DEAŞ Finansörlerine Operasyon - Son Dakika
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