İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 tutuklama

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde olduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firar olan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılması talebinde bulunuldu.

26.04.2024 19:27  Güncelleme: 19:42
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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 tutuklama

İZMİR - İzmir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde olduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan diğer 1 şüphelinin mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakıldığı, firar olan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılması talebinde bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika

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