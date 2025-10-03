İzmir'de depo yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
İzmir'de depo yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir\'de depo yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
03.10.2025 09:44
İzmir\'de depo yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Haber Videosu

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Yangın, saat 07.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki depoda başladı. Alevler kısa sürede depoyu sararken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar ve patlama sesleri mahalleliyi paniğe sürükledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bornova ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMAN KAPLADI

Alevler kısa sürede depoyu sardı, siyah duman gökyüzünü kapladı. Depodan patlama sesleri yükselirken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalleli patlama sesleri nedeniyle panik yaşarken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de depo yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir'de depo yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
