İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi İçin Olay Yeri İncelemesi Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi İçin Olay Yeri İncelemesi Başladı

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İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişi için gerçekleştirilen dava sürecinde olay yeri bilirkişi incelemesi yapılıyor. Keşif esnasında mazgalların çevresi kazılarak incelemeler sürerken, yurt dışında bulunan tanık da ifadesini verdi.

09.12.2024 15:41  Güncelleme: 15:53
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İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı olayında keşif yapılıyor

Facianın gerçekleştiği yerdeki mazgalların çevresi kazıldı

Yurt dışından gelen tanık olay yerinde ifade verdi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış esnasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada kararlaştırılan olay yeri bilirkişi incelemesi başladı. Olayın gerçekleştiği yerde mazgalların etrafı kazılarak inceleme yürütülürken, keşif öncesi yurt dışında olması sebebiyle ifadesi alınamayan tanık da ifade verdi.

Konak ilçesi Alsancak semtinde, 12 Temmuz günü sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 13 kişinin tutuklu bulunduğu, 42 sanıklı davanın, 3 gün sürecek karar duruşmasının ara kararı açıklandı. Tutuklu yargılanan 13 sanıktan 2'si tahliye edildi, diğer kişilerin ise tutukluluk halinin devamına kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı. 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksir nedeniyle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22,5'ar yıla çıkarılması talep edildi. Mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11'inin tutukluluğuna devamına karar verdi.

Kameraların kablosu kesilmiş

Keşif öncesi yurt dışında olması sebebiyle mahkemede dinlenemeyen tanık, olay yerinde dinlendi. Tanık E.Ç., 2 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası çalışma yapılıp yapılmadığını bilmediğini söyleyerek, "Ancak kameralarım sökülmeye çalışılmış. Sökülemeyince de kablosu kesilmiş" dedi. Olay anını gören esnaf Ersin Eren Ç.'nin ifadesi alındı. Görgü tanıdığı konuşmasında, "Teknik olarak kusurlu olup olmadığını bilemem. Bir ekip geldi, çalışmayı bitirmeden ayrılmadılar. Kablonun çıkarıldığını gördüm. Onu çıkarıp yenisini yaptılar. Hakim değilim, ek mi yapıldı yenisi mi bilmiyorum. Oradan duman çıkıyordu, biz orada elektrik kaçağından şüpheleniyorduk. Çok defa aradık sonrasında yapıldı. Orada kazı çalışması yapılmıştı, sanırım mazgal ile ilgili bir çalışmaydı. Burada daha önceki senelerde sel olmuştu, biz zaten belediyeden talepte bulunmuştuk" dedi. Mahkeme başkanının bir önceki ifadesinin doğru olup olmadığı sorusuna yanıt veren tanık E.Ç., "Şok halinde ifade verdim, bende kurtarmaya çalışırken çarpılmıştım. Genel olarak ifaden doğrudur ama bazı şeyleri abartmış olabilirim" ifadelerini kullandı.

Keşif için kazı yapıldı

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin yürütülen davada olayın gerçekleştiği yerde bilirkişi incelemesi yapıldı. Mazgalların bulunduğu alan iş makineleri tarafından kazılırken, bölgedeki incelemeler sürüyor.

Olayda hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in avukatı Ayşe Sarıçiçek, yaptığı açıklamada, "Kusurlu kişilerin tespiti açısından olay mahallinde geniş bir kazı çalışması yapılıyor. Olayın ardından esnafın güvenlik kamerası kimliği belirsiz kişilerce kesilmiş. Kamera sökülemeyince kablosu kesilmiş. Bilirkişi raporunu hazırlayacak. 7 kişilik heyet, mahkeme heyetiyle beraber titiz biçimde çalışıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi İçin Olay Yeri İncelemesi Başladı - Son Dakika

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