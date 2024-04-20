Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) faaliyet gösterdiği anlaşılan esnaf yapılanması ve hücre evlerinde saklanan şüphelilere yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 36 şüphelinden 18'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, terör örgütü bünyesinde esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdiği anlaşılan 27 kişi ve terör örgütünü mensuplarının yakalanmamak için saklandıkları hücre evlerinde kaldıkları belirlenen 18 kişi belirlendi. Toplam 45 şüpheliyi yakalamaya yönelik 16 Nisan günü sabah saatlerinde İzmir merkezli operasyon gerçekleştirildi.
Milyonlarca lira ele geçirildi
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 35 bin 940 Dolar, 27 bin 250 Euro, 16 bin 850 Türk Lirası, 235 adet cumhuriyet altını, 13 adet bilezik, 6 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 9 adet çeyrek altın 2 adet gram altın ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
18 şüpheli tutuklandı
Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 14 şahıs adli kontrol şartıyla salındı, 18 kişi ise tutuklandı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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