İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı

İzmir\'de FETÖ/PDY Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı

İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY esnaf yapılanması ve hücre evlerinde saklanan şüphelilere yönelik 36 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 18 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda milyonlarca lira, döviz ve altın ile birlikte dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

20.04.2024 21:48  Güncelleme: 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) faaliyet gösterdiği anlaşılan esnaf yapılanması ve hücre evlerinde saklanan şüphelilere yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 36 şüphelinden 18'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, terör örgütü bünyesinde esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdiği anlaşılan 27 kişi ve terör örgütünü mensuplarının yakalanmamak için saklandıkları hücre evlerinde kaldıkları belirlenen 18 kişi belirlendi. Toplam 45 şüpheliyi yakalamaya yönelik 16 Nisan günü sabah saatlerinde İzmir merkezli operasyon gerçekleştirildi.

Milyonlarca lira ele geçirildi

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 35 bin 940 Dolar, 27 bin 250 Euro, 16 bin 850 Türk Lirası, 235 adet cumhuriyet altını, 13 adet bilezik, 6 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 9 adet çeyrek altın 2 adet gram altın ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

18 şüpheli tutuklandı

Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 14 şahıs adli kontrol şartıyla salındı, 18 kişi ise tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Operasyon, İzmir, Güvenlik, Terör, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Patnos Belediyesi'nde araçların hurdacılara satıldığı iddiası
    22:29 Patnos Belediyesi'nde araçların hurdacılara satıldığı iddiası

    AK Parti'li yeni dönem Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, DEM Parti döneminde Patnos Belediyesine ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını iddia etti. Belediye Başkanı Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını ve sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

  • İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde Otoparkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
    22:20 İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde Otoparkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

    Sarıyer'de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin-4'üncü katındaki otoparkta çıkan yangın, vatandaşlar ve güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, cipte maddi hasar meydana geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış sebebinin itfaiyenin incelemesi sonrasında belirleneceği ifade edildi.

  • Sosyal medya paylaşımıyla soygun zanlısının çelişkisi
    22:12 Sosyal medya paylaşımıyla soygun zanlısının çelişkisi

    Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleşen kuyumcu soygununda tutuklanan Ethem B.'nin daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımı, dürüstlük ve helal kazancın önemine vurgu yapmasıyla çelişiyor.


21:14 İstinye’de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı İstinye'de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı
20:51 Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
20:39 İsrailli bakanın Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
21:49 ABD Temsilciler Meclisi, TikTok’un ABD’deki varlıklarının satışını yasaklayan tasarıyı kabul etti ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'deki varlıklarının satışını yasaklayan tasarıyı kabul etti
18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
17:28 Görüntüler ortaya çıktı Hatay’da intihar eden şahıs yolda yürüyen kişinin üstüne düştü Görüntüler ortaya çıktı! Hatay'da intihar eden şahıs yolda yürüyen kişinin üstüne düştü
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 22:34:26. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement