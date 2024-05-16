İzmir'de Firariler Yakalandı: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Firariler Yakalandı: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

İzmir\'de Firariler Yakalandı: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ve silah ele geçirildi. Yakalanan firarilerden birinin kasten öldürme suçundan arandığı ortaya çıktı. Ayrıca, başka bir uygulamada hırsızlık suçundan aranan bir kişi daha yakalandı. Polis ekipleri ayrıca, çeşitli uygulama ve denetimlerde ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfekler ele geçirdi.

16.05.2024 08:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ve silah ele geçirildi. Yakalanan firarilerden birinin kasten öldürme suçundan arandığı ortaya çıktı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulamalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, şüphelenerek durdurdukları Ö.G.'ye yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, şüphelinin kasten adam öldürme suçundan arandığını belirledi. Yapılan sorguda cinayet zanlısı olduğu öğrenilen Ö.G.'nin 33 yıl 11 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Başka bir uygulamada ise H.T. adlı bir kişinin hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi

Polis ekipleri ilçede bulunan bir iş yeri önünde, eski sevgilisiyle kavga ettiği için havaya ateş eden L.G.'yi de kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. İlçede gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde ise A.N., ve M.A.B.'den ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfekler ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Bayraklı, İzmir, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Firariler Yakalandı: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
09:41 Tadilattaki binada doğal gaz patlaması 1 işçi yaralandı Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
08:20 Sızma girişimindeki PKK’lı teröristler, MİT’in saha operasyonuyla öldürüldü Sızma girişimindeki PKK'lı teröristler, MİT'in saha operasyonuyla öldürüldü
08:08 Sahte rapor ve reçete düzenleyen çeteye 7 ilde ortak operasyon 51 şüpheli yakalandı Sahte rapor ve reçete düzenleyen çeteye 7 ilde ortak operasyon! 51 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 10:51:52. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Firariler Yakalandı: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement