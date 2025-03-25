İzmir'de Gösteri Yasağı 4 Gün Uzatıldı - Son Dakika
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İzmir'de Gösteri Yasağı 4 Gün Uzatıldı

İzmir Valiliği, gösterilerdeki provokatif eylemleri engellemek için yasağı 4 gün daha uzattı.

25.03.2025 13:58
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İzmir'de toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasağı 4 gün daha uzatıldı.

İzmir Valiliği, son günlerde yaşanan gösterilerdeki provokatif eylemlerin önüne geçebilmek için 21 Mart'tan geçerli 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığını belirtmişti. Valilikte yapılan son yapılan açıklamaya göre ise bu yasağın 4 gün daha uzatılması yönünde karar alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizce alınan kararla 21.03.2025 günü saat 10.00'dan-25.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, (5 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştı. Ancak, ilimizde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin olması ihtimaline binaen mevcut tedbirlerin devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuat gereği olarak Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 26.03.2025 günü saat 00.00'dan-29.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, 4 (dört) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Gösteri Yasağı 4 Gün Uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Gösteri Yasağı 4 Gün Uzatıldı - Son Dakika
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