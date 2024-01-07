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İzmir'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Karaburun ilçesinde hortum meydana geldi - Son Dakika
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İzmir'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Karaburun ilçesinde hortum meydana geldi

İzmir'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Karaburun ilçesinde meydana gelen hortumda bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa fırladı. Hortumun etkisiyle evlerin çatısı uçtu ve ağaçlar devrildi. Can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

İzmir\'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Karaburun ilçesinde hortum meydana geldi
07.01.2024 - 17:49,
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İzmir'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Karaburun ilçesinde hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa fırlarken, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu sağanak ve fırtına ikazının ardından kent merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinde meydana gelen sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Karaburun ilçesinde ise sabah saatlerinde oluşan hortum, saniyeler içerisinde adeta yıktı geçti.

Küçükbahçe Mahallesi'nde meydana gelen hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa fırladı. Ağaçları kökünden söken, evlerin çatısını uçuran hortum faciasında can kaybı olmadığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Karaburun ilçesinde hortum meydana geldi - Son Dakika


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