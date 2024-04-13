İzmir\'de İş Adamı Kamyonetinde Ölü Bulundu, Eşi ve Sevgilisi Tutuklandı

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İzmir'de 49 yaşındaki iş adamı Mehmet Akgül, kamyonetinde başından vurulmuş olarak bulundu. Olayla ilgili Akgül'ün eşi A.A. (42), sevgilisi olduğu iddia edilen R.K. (35) ve tetikçi G.U. (45) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eşi A.A. hariç diğerleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Bayraklı ilçesi Postacı Mahallesi 7610 Sokak'ta geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. Bayram namazı için saat 07.00 sıralarında camiye giden bir vatandaş, ayakkabı toptancısı evli ve 1 çocuk babası Mehmet Akgül'ü kamyonetinin direksiyonu başında hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Güvenlik kameraları incelendi, eşi gözaltına alındı

Ekipler, bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Mehmet Akgül'ün saat 05.00 sıralarında aracıyla mahalleye geldiği, daha sonra ise ardından mahalleye giren otomobilde R.K. (35) ve G.U. (45) adlı 2 şüpheli tespit edildi. Akgül'ün şüpheli hareketlerde bulunan eşi A.A., R.K. ve G.U. gözaltına alındı.

500 bin TL karşılığında tetikçi tuttuğunu öne sürdü

Akgül'ün eşi A.A., R.K. ile aralarında gönül ilişkisinin bulunduğunu, cinayeti R.K.'nın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu G.U.'ya işlettiğini ileri sürdü. Diğer şüpheliler ise suçlamayı reddetti. G.U. alkollü olması sebebiyle olay gününü hatırlamadığını söyledi. Polis, G.U.'nun olayda kullandığı belirlenen tabancaya da el koydu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.K. ve G.U. tutuklandı, eş A.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR