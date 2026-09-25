İzmir'de jandarma, 25 yıl hapis cezalı firari ve faili firar şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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İzmir'de jandarma, 25 yıl hapis cezalı firari ve faili firar şüpheliyi yakaladı

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İzmir\'de jandarma, 25 yıl hapis cezalı firari ve faili firar şüpheliyi yakaladı
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İzmir'de jandarmanın komando ve JASAT destekli operasyonunda, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan firari ile faili firar olarak aranan şüpheli, Pancar Organize Sanayi Bölgesindeki arazide yakalandı. İki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de jandarma ekiplerinin komandolar ve JASAT destekli düzenlediği operasyonda, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan bir şahıs ile faili firar olarak aranan başka bir şüpheli arazide saklanırken yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, farklı suçlardan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan A.B. ile faili firar olarak aranan Ü.B. isimli şahıslar takibe alındı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar sonucu, aranan şahısların Pancar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir arazide oldukları tespit edildi. Operasyona komandolar ve dedektör köpek de katıldı.

Firarilerin bulunduğu araziye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Baskına; 3 JASAT Timi, 7 Asayiş Timi, 2 Komando Timi, 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Unsuru ve 1 Köpek Timi katıldı. Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda A.B. ve Ü.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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