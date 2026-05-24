İzmir'de Kaçak Avcılığa Sert Darbe
İzmir'de Kaçak Avcılığa Sert Darbe

İzmir\'de Kaçak Avcılığa Sert Darbe
24.05.2026 16:11
Eş zamanlı denetimlerde 7 ton kaçak su ürünü ele geçirildi, 620 bin TL ceza kesildi.

İzmir'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde yasa dışı yollarla avlanmış 7 ton su ürünü ele geçirilirken, şüphelilere 620 bin TL idari para cezası kesildi.

Ülke çapında yürütülen denetim programları kapsamında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla il genelinde birçok noktada eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla elde edildiği tespit edilen başta midye olmak üzere toplam 7 ton su ürününe ve 350 adet pintere el konuldu.

Canlı midyeler denize iade edildi

Denetimler sırasında canlı olarak ele geçirilen binlerce midye, ekipler tarafından vakit kaybedilmeden tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yasa dışı avcılık faaliyeti yürüten şahıslar hakkında ise toplam 620 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandığı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

