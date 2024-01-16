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İzmir'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 6 Bin Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 6 Bin Litre Ele Geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işletmeye yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 240 bin TL olan yaklaşık 6 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir\'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 6 Bin Litre Ele Geçirildi
16.01.2024 - 14:47,
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekiplerince bir işletmeye yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 240 bin TL olan yaklaşık 6 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün, Kemalpaşa ilçesindeki bir işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 240 bin TL olan 5 bin 800 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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