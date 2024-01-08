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İzmir'de kaçak sigara fabrikasına operasyon: 52 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de kaçak sigara fabrikasına operasyon: 52 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi

İzmir'in Tire ilçesinde, kaçak olarak kurulan sigara fabrikasına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 52 milyon TL olan ürünler ele geçirildi. Jandarma ekipleri, fabrikada günlük 9 bin adet üretim kapasitesine sahip sigara üretim makinesi ve binlerce kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir\'de kaçak sigara fabrikasına operasyon: 52 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi
08.01.2024 - 13:49,
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İzmir'in Tire ilçesinde, kaçak olarak kurulan sigara fabrikasına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 52 milyon TL olan ürünler ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tire ilçesi TOKİ Mahallesi'nde, kaçak olarak bir sigara fabrikası kurulduğu, buradan yine kaçak yollarla üretilen sigaraların piyasaya sürüldüğü yönünde ihbar aldı. Jandarma, teknik takip ve incelemeler sonucunda fabrikaya baskın yaptı.

Sigaralar bekletilmeden piyasaya sürülüyordu

Yapılan baskında; günlük 9 bin adet üretim kapasitesine sahip sigara üretim makinesi de ele geçirildi. Yine operasyon kapsamında; bin 300 kilogram kıyılmış tütün, 308 bin 400 adet bandrolsüz kaçak sigara, 182 bin 476 adet sigara filtresi, malzemeler ve makinelere de el konuldu.

Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 52 milyon TL olduğu değerlendirilirken, operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak sigara fabrikasında üretilen sigaraların bekletilmeden piyasa sürüldüğü öğrenilirken, konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kaçak sigara fabrikasına operasyon: 52 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de kaçak sigara fabrikasına operasyon: 52 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi - Son Dakika
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