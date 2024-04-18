İzmir'de kavga sonucu bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de kavga sonucu bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İzmir\'de kavga sonucu bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan bir kavgada arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, anne uyuşturucunun olayın sebebi olduğunu belirterek suçluların en ağır cezayı almasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.04.2024 16:44
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İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği arkadaşının bıçak darbesiyle kalbinden yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Cinayet anı kameraya yansırken, oğlunun mezarı başında konuşan acılı anne ise, olayın sebebinin uyuşturucu olduğunu söyledi ve suçlu veya suçluların en ağır cezayı almasını istediğini haykırdı.

Olay 14 Nisan saat 17.00 sıralarında, Çahabey Mahallesi'nde bulunan Ömür Cebeci Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişilik arkadaş grubuyla parkta bulunan Kenan Efe Aytekin (17) ile yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Ö.B.O. (17) buluştu. İki arkadaş burada buluştuktan kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Her iki tarafın da bıçak kullandığı kavgada, Kenan Efe Aytekin kalbinden, Ö.B.O. ise sırtından ve karnından bıçaklandı. Kenan Efe Aytekin arkadaşlarının kullandığı otomobille Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Ö.B.O. da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Kenan Efe Aytekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aytekin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, hastanedeki tedavisi tamamlanan Ö.B.O., tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, parka gelen Ö.B.O. ile Kenan Efe Aytekin'in kavga ettiği, daha sonra Aytekin'in yola yığıldığı, yaralı olan Ö.B.O.'nun da karnını tuttuğu anlar yer aldı. Arkadaş grubunun aynı otomobile binerek hastaneye doğru gittiği anlar da kamera görüntülerinde yer aldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Kenan Efe Aytekin'in cenazesi ailesine teslim edildikten sonra Aşağı Narlıdere Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

'Biz yapmadık abla' dediler

Oğlunu kaybettiğinin haberini aldığı anları anlatan Gülçin Ergier (42), hastanede Kenan Efe'nin arkadaşlarını gördüğünü ve kendisine 'Biz yapmadık abla' dediklerini daha sonra da o çocukların oradan uzaklaştığını söyledi. Ergier, "Ben evdeydim O, saat 3 gibi evden çıktı. Saat 4'e doğru oğlumla telefonda konuştum. Son konuşmamız oldu. Okul arkadaşlarıyla Balçova'ya gidip mangal yapacaklarını söyledi. Daha sonra planın iptal olduğunu söyledi. Sonra annem beni aradı ve Kenan Efe'nin kavga ettiğini, hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hastaneye gittiğimde üstleri kan olmuş ve sima olarak tanıdığım arkadaşlarını gördüm ve bana 'Biz yapmadık abla' deyip durdular. Orada oğlumu kaybettiğimin haberini alıp çığlık atınca, o arkadaşlarının orada olmadığını fark ettim" dedi.

"Uyuşturucu satanların kökü kurusun"

Olayın asıl sebebinin uyuşturucu olduğunu söyleyen Gülçin Ergier, "O gün arkadaşlarıyla Karataş'ta bir evde oturmuşlar; sonra da parka gitmişler. Evde kullanılan uyuşturucu maddeler varmış. Uyuşturucu kullanan arkadaşları, oğlumun da arkadaşı olan Ö.B.O.'yu parka çağırmışlar ve orada kavgaya tutuşmuşlar. Olay da orada olmuş. Oğlumla Ö.B.O. yakın arkadaşlardı, yedikleri içtikleri bir giderdi. Ben görüşmelerini istemiyordum ve her defasında Kenan Efe'yi uyarıyordum. Olayın sebebinin uyuşturucu olduğunu biliyorum. Bu gençleri uyuşturucuya sevk eden, bunları satan insanların kökünün kurumasını istiyorum ki hiç bir annenin yüreği benim gibi yanmasın" diye konuştu.

"Oğlum avukat olacaktı"

Kenan Efe'nin hayalinin avukatlık olduğunu söyleyen acılı anne Gülçin Ergier, "Benim evladım 17 yaşındaydı ve hukuk okumak istiyordu. Avukat olacaktı. Bu vatana, millete avukat olacaktı. O suçla mücadele edecekken, şimdi suçlular onu bu hale getirdi. Tek isteğim, kim bu olayda suçluysa Allah uykularını kaçırsın. Bir de gören, şahit olan kimse gelip bir ifade de olsa, ufacık bir bilgi de olsa versinler ve olay aydınlığa kavuşsun" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kavga sonucu bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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