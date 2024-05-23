İzmir'de 'Kertenkeleler Operasyonu'nda suç örgütü çökertildi: 9 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de 'Kertenkeleler Operasyonu'nda suç örgütü çökertildi: 9 gözaltı

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İzmir ve Ödemiş'te liderliğini 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok'un yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda, örgüt lideri ile birlikte 9 kişi yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 5 tabanca, 6 tüfek, 77 adet tabanca fişeği, 60 adet tüfek kartuşu ve 106 adet sentetik ecza ele geçirildi.

23.05.2024 12:07
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İzmir'de 'Kertenkeleler Operasyonu'nda suç örgütü çökertildi: 9 gözaltı

İZMİR - İzmir ili ve Ödemiş ilçesi çevresinde liderliğini "Kertenkele" lakaplı Batuhan Tok isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt lideri ile birlikte 9 kişi yakalandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı kordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak çalışmasında, "Kertenkele" lakaplı Batuhan Tok'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, Örgüte yardım Etme Örgüt Adına Suç İşleme, 6136 SKM, Tehdit, Yaralama" suçları ile ayrıca söz konusu örgüte silah temin ettiği tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Örgüt liderinin de içersinde olduğu 9 şüpheli yakalandı.

Yapılan ikamet aramalarında toplamda 5 tabanca, 6 tüfek, 77 adet tabanca fişeği, 60 adet tüfek kartuşu, 106 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 'Kertenkeleler Operasyonu'nda suç örgütü çökertildi: 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 'Kertenkeleler Operasyonu'nda suç örgütü çökertildi: 9 gözaltı - Son Dakika
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