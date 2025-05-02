İzmir'de Kırbaçlı Dayak Olayı: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Kırbaçlı Dayak Olayı: 4 Şüpheli Yakalandı

İzmir\'de Kırbaçlı Dayak Olayı: 4 Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 'kırbaçlı dayak' olayıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı; 1'i tutuklandı.

02.05.2025 14:21
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen 'kırbaçlı dayak' olayıyla ilgili aranan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı; diğer 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay 30 Mayıs günü saat 15.00 sırlarında Osmangazi Mahallesi 574/3 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.A. adlı bir kişi, seyir halindeki 35 BGL 985 plakalı otomobilden dışarı atladı. Bu esnada duran otomobilden inen 4 kişi B.A.'yı kırbaçla vurup yumruk atarak darp etti. İhbar üzerine bölge polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde rehin almışlar, kırbaçla dövmüşler

Hastanede tedaviye alınan B.A.'nın polis verdiği ifadede, B.M., A.A., O..E.İ. ve Ç.Y. isimli şüpheliler tarafından otomobil kaçırılıp, telefonunun gasbedildiğini söylediği öğrenildi. Kırbaç ve yumruk darbelerinin ardından can havliyle araçtan atlayan B.A.'nın daha sonra araç dışında da dayak yediğini söylediği, çevredeki vatandaşların toplanmasıyla şüphelilerin kaçtığını anlattığı öğrenildi. Olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A. ve A.A. adlı şüphelileri, mağdur B.A.'ya ait cep telefonu ile birlikte yakaladı. Daha sonra da diğer şüpheliler O.E.İ. ve Ç.Y. de yine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

1 tutuklama

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden B.Y. ve A.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer şüpheliler O.E.İ. ve Ç.Y.'nin işlemleri ise sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kırbaçlı Dayak Olayı: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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