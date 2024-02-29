İzmir Bayraklı'da Otomobil Tırın Arasında Ezildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir Bayraklı'da Otomobil Tırın Arasında Ezildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir Bayraklı\'da Otomobil Tırın Arasında Ezildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, iki tırın arasında kalan otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada 32 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevreyolu bir süre trafiğe kapatıldı ve tır şoförü gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

29.02.2024 12:50
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada iki tırın arasında kalan otomobil kağıt gibi ezildi. Korkunç kazada 32 yaşındaki otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 10.30 sıralarında, İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Gökhan Eren (32) idaresindeki 16 AOU 016 plakalı otomobil, Ahmet K. idaresindeki 34 DVD 480 plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobilin arkasından gelen Mehmet B.'nin (39) kullandığı 34 HJD 047 plakalı tır da otomobile çarpınca araç kağıt gibi ezildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemlerini sağlarken itfaiye ekipleri araçta sıkışan otomobil sürücüsünü çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü Gökhan Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eren'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çevreyolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatılırken otomobile arkadan çarpan tır şoförü Mehmet B. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Bayraklı'da Otomobil Tırın Arasında Ezildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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