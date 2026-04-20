İzmir\'de Metruk Binada Yangın

İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde İkiçeşmelik semtinde bulun bir metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle binadan alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR