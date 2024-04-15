İzmir\'de motosiklet kaçarken kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, trafik polisinin 'dur' ihtarına uymadığı ileri sürülen motosiklettekilere ve peşindeki polis aracına otomobilin çarptığı kazada, motosikletten savrulan sürücü ve yolcuya karşı şeritten gelen bir başka araç çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, yolcu konumundaki şahıs hayatını kaybetti. Hafif yaralanan otomobil sürücülerinden bir kadın ise gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün uygulama yapan trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan Kadir A. (40) kullandığı 35 BPH 008 plakalı motosiklet ile ekiplerden kaçmaya başladı. Motosiklet ve peşlerindeki polis ekipleri Birgi yoluna çıktıkları esnada, Büşra K. (33) idaresindeki 35 EZ 377 plakalı otomobil, motosiklete ve polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrularak yola düşen Kadir A. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Hayrettin Üretmen'e (53) karşı yönden gelen Selin Ç.'nin (21) kullandığı 35 BKE 144 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, yolcu konumunda bulunan Hayrettin Üretmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Kadir A. ise çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücülerinden Büşra K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR