İzmir'de motosiklet kazası: Genç mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de motosiklet kazası: Genç mühendis hayatını kaybetti

İzmir\'de motosiklet kazası: Genç mühendis hayatını kaybetti
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İzmir'de arızalı araca çarpan motosiklet sürücüsü Mustafa Arslan, hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de yolda arızalanıp duran otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki mühendis, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, dün Karşıyaka çevreyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Serbest Bölge'de program mühendisi olarak çalışan Mustafa Arslan (27) idaresindeki 35 CRJ 812 plakalı motosiklet, arızalandığı için yol üzerinde duran 25 AEM 932 plakalı otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç mühendis, akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemelerde, arızalanan aracın yol üzerinde hatalı ve emniyetsiz şekilde park edilmesinin kazaya sebebiyet verdiği değerlendirildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Memleketinde toprağa verilecek

Mustafa Arslan'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Arslan'ın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Balıkesir'in Koyuneri köyü mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Mustafa Arslan, Motosiklet, 3. Sayfa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de motosiklet kazası: Genç mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika

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