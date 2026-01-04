İzmir\'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediye otobüsünü sollamaya çalıştığı sırada devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Ali Sönmez (34) idaresindeki plakasız motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan B.A. (31) yönetimindeki ESHOT otobüsünü sollamaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kaza sonucu savrularak kaldırıma düşen motosiklet sürücüsü Sönmez ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kazaya karışan otobüsün sürücüsü B.A. ile olay anında karşı yönden gelen motosikletin sürücüsü H.K. (37), işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - İZMİR