İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir\'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
04.01.2026 15:00  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraklı ilçesinde, belediye otobüsünü sollamaya çalışan motosiklet devrildi ve sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediye otobüsünü sollamaya çalıştığı sırada devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Ali Sönmez (34) idaresindeki plakasız motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan B.A. (31) yönetimindeki ESHOT otobüsünü sollamaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kaza sonucu savrularak kaldırıma düşen motosiklet sürücüsü Sönmez ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kazaya karışan otobüsün sürücüsü B.A. ile olay anında karşı yönden gelen motosikletin sürücüsü H.K. (37), işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Bayraklı, 3-sayfa, Ulaşım, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 04:55:49. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.