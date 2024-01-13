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İzmir'de naylon fatura operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de naylon fatura operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde, naylon faturayla devleti zarara uğratan kişilere yönelik düzenlenen polis operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

İzmir\'de naylon fatura operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
13.01.2024 - 16:35,  Güncelleme: 16:38
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İzmir'in Bornova ilçesinde, naylon faturayla devleti zarara uğratan kişilere yönelik düzenlenen polis operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'naylon fatura' ve 'vergi kaçakçılığı' suçlarına yönelik soruşturma yürüttü. Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde naylon fatura düzenleyip vergi kaçırarak devleti zarara uğrattığı tespit edilen 5 şüphelinin iş yerlerine bugün operasyon gerçekleştirildi. İş yerlerindeki aramalarda; 2 milyon değerinde naylon fatura, 1 pos cihazı, 1 senet koçanı, 15 e-arşiv fatura, 1 doldurulmuş senet,1 defter,1 ajanda, 2 laptop,1 pompalı tüfek, 3 kartuş, 1 kurusıkı tabanca ve 30 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de naylon fatura operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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