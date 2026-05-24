İzmir’de Ölü Kedilerle İlgili Skandal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir’de Ölü Kedilerle İlgili Skandal

İzmir’de Ölü Kedilerle İlgili Skandal
24.05.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca'da çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu, veteriner hekim serbest bırakıldı, başsavcılık itiraz etti.

İzmir'in Buca ilçesinde bir çöp konteynerinde poşetler içerisinde 33 ölü kedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, bir veteriner hekimin tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakılması kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 10.00 sıralarında Buca ilçesi Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çöp konteynerinin içindeki poşetlerde ölü kediler olduğunu fark eden çevre esnafından İlhan Güngör, durumu hızla polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet güçleri, poşetlerin içinde bazıları yavru olmak üzere toplam 33 ölü kedi bulunduğunu tespit etti. Yaşanan vahşetin ardından, kedilerin kesin ölüm nedenini ve çöpe kim ya da kimler tarafından atıldığını belirlemek amacıyla polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İki ayrı suçtan tutuklanması istendi

Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olayla bağlantısı olduğu belirlenen veteriner hekim H.E., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.E., "çevreyi kasten kirletmek" ve "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılıktan karara itiraz

Hakim karşısına çıkan veteriner hekim H.E., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Ancak alınan bu kararın ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının şüphelinin serbest bırakılmasına resmi olarak itiraz ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, İzmir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir’de Ölü Kedilerle İlgili Skandal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:06:43. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir’de Ölü Kedilerle İlgili Skandal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.