İzmir\'de Orman Yangını Devam Ediyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayan ve Foça ilçesi sınırlarını geçen orman yangını devam ediyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, havadan 7 uçak ve 14 helikopterin yanı sıra kara araçları ile alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Aliağa Horozgediği mevkiinde bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler bir süre sonra Foça ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi'ne ulaştı. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 14 helikopter ile havadan, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA karadan alevlere müdahale ediyor. Aliağa Belediyesi'ne bağlı ekipler de yangın bölgesinde görev alıyor. Bu arada, söndürme ekipleri alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşmaması için büyük çaba sarf ediyor. Tehlike altındaki bazı evlerin boşaltıldığı ifade ediliyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdürdüğünü belirtti. Emniyet, Jandarma ve İtfaiye ekipleri ile birlikte 450 personelin alanda görev yaptığını aktaran Vali Elban, "Tüm kurumlarımızın desteğiyle, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Yangından etkilenen tüm İzmirli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - İZMİR