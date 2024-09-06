İzmir\'de PKK üyesi yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu terör örgütü PKK üyesi kıskıvrak yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Azat kod adlı yabancı uyruklu terör örgütü PKK/KCK üyesi M.İ.'nin Bayındır ilçesinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri terör örgütü üyesi M.İ.'yi bulunduğu adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan terör örgütü şüphelisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR
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