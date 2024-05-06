İzmir\'de polisler kavgaya müdahale ederken saldırıya uğradı

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İzmir'in Bornova ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, kavgaya karıştığı öğrenilen bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Polislerden birine kafa atan ve daha sonra müdahale eden diğer polislere de yumruklarla saldıran genç, zor kullanılarak gözaltına alınırken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay gece saatlerinde Bornova Küçükpark Meydan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavga ihbarına giden polis ekipleri tarafları ayırarak olaya müdahale etti. Bu esnada kavgaya karıştığı öğrenilen E.O.D. (25), polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Gözaltına alınacağı esnada kendisinin yanına giden bir polisin kaskına kafa atan E.O.D., daha sonra kendisine müdahale eden polislere de yumruklarıyla saldırdı. Polislere saldıran genç daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürülürken, saldırıya uğrayan polis memurlarının da kendisinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Saldırı anları kamerada

Öte yandan yaşanan kargaşa, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde E.O.D.'nin kendisine müdahale eden polislere direnmesi, polislerden birinin kaskına kafa atması ve diğerlerine yumruklarla karşılık verdiği anlar görüntülendi. Öte yandan görüntülerde E.O.D.'ye polis ekiplerinin müdahale etmesi ve gözaltına alınarak götürüldüğü anlar da yer aldı. - İZMİR