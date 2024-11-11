İzmir'de Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı - Son Dakika
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İzmir'de Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı

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İzmir Bayraklı'da bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı, olay anı kameralara yansıdı.

11.11.2024 15:53
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İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfekle yaralama kamerada

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında meydana gelen tartışmanın ardından bir kişi, pompalı tüfekle vurularak yaralandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay gece saat 03.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.İ.E. (39), bir süredir aralarında husumet bulunan A.K. ile konuşmak için evinin önüne gitti. Kendisiyle konuşmak istemeyen A.K. ise evinin önünde önce havaya sonra da H.İ.E.'ye doğru pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden H.İ.E., yaralanarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan H.İ.E.'yi ambulansla özel bir hastaneye sevk etti. Şüpheli A.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandığı belirlenen H.İ.E.'nin tedavisi sürüyor.

O anlar kamerada

Öte yandan yaşanan korku dolu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, A.K.'nin kapısına giden H.İ.E.'ye tüfekle ateş açtığı, vurulan H.İ.E.'nin otomobilin arkasına saklandıktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı - Son Dakika

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