İzmir'de ruhsatsız tabanca ve mühimmat operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de ruhsatsız tabanca ve mühimmat operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

İzmir\'de ruhsatsız tabanca ve mühimmat operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda ev sahibi S.K. gözaltına alındı ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

05.05.2024 22:46
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat bulunduğuna dair bilgi üzerine çalışma başlattı. Savcılıktan alınan talimatla adrese gerçekleştirilen operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör, 433 fişek ve tabancalara ait parçalar ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi S.K. gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de ruhsatsız tabanca ve mühimmat operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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