İzmir\'de ruhsatsız tabanca ve mühimmat operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat bulunduğuna dair bilgi üzerine çalışma başlattı. Savcılıktan alınan talimatla adrese gerçekleştirilen operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör, 433 fişek ve tabancalara ait parçalar ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi S.K. gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR