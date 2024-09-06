İzmir\'deki Elektrik Kazası Davası

3.Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış esnasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılan ve 22,5 yıla kadar hapis cezaları istenen 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davada ara mütalaaa açıklandı. Mütalaada, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini, sanık savunmalarının tamamlanmasından sonra olay yerinde keşif yapılarak bilirkişi raporu aldırılmasını, tutuklu sanıkların tutukluluklarının ve adli kontrollerin devamını talep etti.

Konak ilçesi Alsancak semtinde, 12 Temmuz günü sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 13 kişinin tutuklu bulunduğu, 42 sanıklı davanın ikinci celsesi, bugün 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Yargılanan sanık sayısının fazlalığı sebebiyle ilk günkü mahkemede 13 tutuklu sanığın ifadeleri alındı. 11 saat süren duruşmanın ardından bugün ise tutuksuz yargılanan sanıkların savunmaları dinlenmeye başlandı. Duruşmaya verilen aranın öncesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından ara mütalaa açıklandı.

Mütalaada şu sözlere yer verildi: "Dosyada ilgili kurumlara yazılan müzakere ve cevaplarının beklenmesi, suçtan zarar görme durumuna bianen müvekkilerin katılma talebinin kabulü, İzmir Barosu'nun suçtan zarar görmediği anlaşılmakla davaya katılma talebinim reddine, olayla ilgili bilgisi olduğu anlaşılan sanıkların beyanların tespiti, yargılama aşamasında dosyaya sunulan görüntülerin incelenmesi, sanık savunmalarını sonra olay yerinde keşif yapılarak dosyaya yeni giren delillerle ön bilirkişi raporu alınması, suçun sadece kamu görevlileri tarafından işlenen özgü suçlardan olmaması nedeniyle bir kısım sanık müsadafinin talebinin reddi ile tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, diğer sanıkların savunmasının alınmamış olması ile yargılamaya konu suçun niteliği ile kaçma ve delilleri karartma şüphesi ile tutukluluk kararı on devamına, adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi talep olunur." - İZMİR