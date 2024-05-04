İzmir'de çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandırma olayıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran 11 şüpheliye yönelik 'ÇEKİRGE-2 Operasyonu' düzenlemişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
7 şüpheli tutuklandı
Gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin serbest bırakıldığı, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararının uygulandığı, 7 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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