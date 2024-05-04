İzmir'de sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İzmir\'de sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü, çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran 11 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheliler ise adli makamlara sevk edildi.

04.05.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandırma olayıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran 11 şüpheliye yönelik 'ÇEKİRGE-2 Operasyonu' düzenlemişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

7 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin serbest bırakıldığı, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararının uygulandığı, 7 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
14:02 Semih Kılıçsoy’u neden kadroya almadılar Hamit Altıntop’tan olay açıklamalar Semih Kılıçsoy'u neden kadroya almadılar? Hamit Altıntop'tan olay açıklamalar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:19 Ölüm virajında bir kaza daha Kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti Ölüm virajında bir kaza daha! Kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 14:15:51. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement