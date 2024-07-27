İzmir'de Şantaj ve Tehdit Yapan Çete Üyeleri Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Şantaj ve Tehdit Yapan Çete Üyeleri Suçüstü Yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, esnaftan zorla şantaj ve tehditle haraç alan çetenin iki üyesine polis suçüstü yaparken, nefes kesen operasyon anları kameralara yansıdı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerini esnaftan haraç toplarken yakaladı. H.D. ve R.G. isimli çete üyeleri gözaltına alınırken, çetenin el koyduğu paralara da ekipler tarafından el konuldu. İki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.07.2024 09:56
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, esnaftan zorla şantaj ve tehditle haraç alan çetenin iki üyesine polis suçüstü yaparken, nefes kesen operasyon anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş esnafından zorla haraç alan çete üyelerini yakın takibe aldı.

Onlar haraç alırken polis takipteydi

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki çete üyesini esnaftan zorla ve tehditle haraç toplarken suçüstü yakaladı. Nefes kesen operasyon anları kameralara yansırken, esnafı canından bezdiren H.D. ve R.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çetenin esnaftan aldığı paralara da ekipler tarafından el konuldu.

Tehdit, şantaj ve korkutma yoluyla esnafı haraca bağlayan çetenin üyesi iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Operasyon, Ödemiş, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Şantaj ve Tehdit Yapan Çete Üyeleri Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Şantaj ve Tehdit Yapan Çete Üyeleri Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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