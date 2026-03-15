İzmir\'de Şiddet Olayı: Eş Balkondan Attı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de eşi tarafından balkondan atılan kadın ağır yaralandı, eşi tutuklandı, arkadaşı serbest.

İzmir'de eşi tarafından balkondan atıldığı iddia edilen kadının ağır yaralanmasıyla ilgili aranan eşi ve ona yardım eden arkadaşı, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan koca tutuklanırken, arkadaşı serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Aylin G. şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi O.G.'den şikayetçi olarak, Torbalı ilçesinde yaşayan annesinin evine yerleşti. Çiftin 8 yaşındaki kızları ise bu süreçte devlet korumasına alındı. Çiftin ortak arkadaşları A.E., genç kadınla iletişime geçerek, devlet korumasındaki çocuklarını alabilmek için kurum yetkilileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kaldığı adresi veren Aylin G., gelen A.E.'nin aracına bindi. Araç hareket halindeyken yol üzerinden O.G. de otomobile bindi ve eşine şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın Yeşilyurt semtindeki bir eve götürülerek, burada da darbedildi. Yardım istemek için balkona çıkan Aylin G., iddiaya göre eşi tarafından aşağı atıldı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheliler polis ekiplerince yakalandı

Olayın ardından kayıplara karışan O.G. ve ona yardım eden A.E., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Aylin G.'nin ise yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerden A.E. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, O.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Şiddet, İzmir, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
19:18
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
19:01
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 20:10:46. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.