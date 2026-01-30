AFAD Başkanı Pehlivan'dan hortum felaketi yaşanan Kemalpaşa'da inceleme - Son Dakika
AFAD Başkanı Pehlivan'dan hortum felaketi yaşanan Kemalpaşa'da inceleme

AFAD Başkanı Pehlivan\'dan hortum felaketi yaşanan Kemalpaşa\'da inceleme
30.01.2026 18:06  Güncelleme: 18:10
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortum sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Fırtına, 11 fabrikada hasar oluşturdu ve bölgedeki esnaflara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir'de etkili olan şiddetli fırtına ve beraberinde oluşan hortumun ardından Kemalpaşa ilçesinde incelemelerde bulunarak hasar durumu hakkında bilgi aldı. Pehlivan, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.

İzmir genelinde dün etkili olan şiddetli fırtına ve beraberinde oluşan hortum hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kemalpaşa ilçesinde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü ve derelerde taşkınlar meydana geldi. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 11 fabrikada çeşitli çaplarda hasar oluştu. Bölgede AFAD koordinesinde belediye ve ilgili kurum ekipleri, iş makineleri ve vidanjörlerle tıkanan dereleri açma ve su tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AFAD Başkanı bölgede inceleme yaptı

Afetin ardından AFAD Başkanı Pehlivan, fırtına ve selden en çok etkilenen Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ve Ulucak Mahallesi'ni ziyaret etti. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Pehlivan, geçmiş olsun dileklerini ileterek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler ışığında yapılan "sarı kodlu" uyarılara dikkat çeken Pehlivan, "Dün akşam saat 20.00 sıralarında başlayan yoğun yağış etkili olmuştur. Bölgeye metrekare başına yer yer 80 ila 100 kilogram yağış düşmüştür. Yağışlar özellikle Buca, Gaziemir, Kemalpaşa ve Bornova ilçelerimizde yoğun olarak hissedilmiştir. Kemalpaşa ilçemizde ayrıca saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar ile buna bağlı hortum ve yıldırım düşmesi olayları yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Bin 354 personel sahada görev aldı"

Afet öncesinde gerekli tedbirlerin alındığını ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında koordinasyonun sağlandığını belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz, 7/24 esasına göre faaliyete geçerek süreci yakından takip etmiştir. Yağışın etkili olduğu bölgelerde; AFAD, 112 Acil Sağlık, Emniyet, Belediye, DSİ ve Karayolları ekipleri koordineli bir çalışma yürütmüştür. Toplamda bin 354 personel, 363 araç ve 200 motopomp/dalgıç pompa ile sahada görev alınmıştır. Ekiplerimiz, özellikle trafikte ve su baskını yaşanan alanlarda mahsur kalan vatandaşlarımızın yardımına koşarak gerekli desteği sağlamıştır."

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde hortum nedeniyle 11 fabrikada hasar oluştuğunu aktaran Pehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 577 ihbar ulaştığını, bunların 344'ünün su baskını niteliğinde olduğunu ve tüm ihbarlara müdahale edildiğini bildirdi.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Bakanlık talimatıyla İzmir'e intikal ettiklerini vurgulayan AFAD Başkanı Pehlivan, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Afetin hemen akabinde, günün ilk ışıklarıyla birlikte hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Defterdarlık ekipleri, toplam 20 ekiple sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün itibarıyla tespit çalışmalarının yüzde 50-60'ı tamamlanmış olup, yarın tüm çalışmaların neticelendirilmesi planlanmaktadır. Yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.