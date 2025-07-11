İzmir\'de Silah Operasyonu: 9 Tutuklama

İzmir'de yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, örgütlü şekilde yasa dışı silah ticareti yapıldığına yönelik bilgi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu örgüte ait ev, iş yeri, depo, araç ve atölyelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 78 tabanca, 834 tabanca fişeği, 2 tabanca namlusu, 3 tabanca icra mili ve yayı, 1 adet kılıç ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR