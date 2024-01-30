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İzmir Tire'de silah ticareti yapan şebekeye operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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İzmir Tire'de silah ticareti yapan şebekeye operasyon: 5 gözaltı

İzmir'in Tire ilçesinde, silah ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise çok sayıda ruhsatsız silah ve aparat ele geçirildi.

İzmir Tire\'de silah ticareti yapan şebekeye operasyon: 5 gözaltı
30.01.2024 - 09:42,
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İzmir'in Tire ilçesinde, silah ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise çok sayıda ruhsatsız silah ve aparat ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tire ilçesinde silah ticareti yapan şebekeyi belirledi. Savcılıktan alınan izinle belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada, 1 piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 275 tabanca fişeği ve namlu açmada kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Tire'de silah ticareti yapan şebekeye operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Tire'de silah ticareti yapan şebekeye operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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