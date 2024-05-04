İzmir'de helikopter destekli operasyonda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de helikopter destekli operasyonda 7 şüpheli tutuklandı

İzmir\'de helikopter destekli operasyonda 7 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Kınık ve Bergama ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ile uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen helikopter destekli operasyonda 16 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen silahlar ve uyuşturucu maddeler de incelenmek üzere emniyet birimlerine teslim edildi.

04.05.2024 11:02  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kınık ve Bergama ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ile uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince; Kınık ve Bergama ilçelerinde "Silah ve Mühimmatı Ticareti/Kaçakçılığı" ile "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan şahıslara yönelik geçtiğimiz salı günü 17 şüpheliye yönelik helikopter destekli operasyon gerçekleştirilmişti. 16 şüphelinin yakalandığı operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise; 11 tabanca, 1 otomatik tüfek, 20 gram esrar, 190 adet uyuşturucu hap, 17.86 gram metamfetamin ve çok sayıda silah parçası ele geçirilmişti.

7 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Helikopter, Operasyon, Bergama, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de helikopter destekli operasyonda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
08:44 EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına “Dur“ dedi EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına "Dur" dedi
12:10 Hollanda Eerste Divisie’de Roda ve Cambuur maçında taraftarlar sahaya girdi Hollanda Eerste Divisie'de Roda ve Cambuur maçında taraftarlar sahaya girdi
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
09:36 UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 12:15:21. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de helikopter destekli operasyonda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement