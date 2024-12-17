İzmir\'de Silahlı Çatışma: 1 Ölü

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İzmir'in Torbalı ilçesinde husumetli iki grubun karşılıklı silahlı çatışmasında, 28 yaşındaki bir kişi vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken çatışma anı sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

Olay dün sabah 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Ayrancılar Egekent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracıyla yolda seyir halinde olan Cevdet Temel (28), yaklaşık bir saat önce tartıştığı grup tarafından araçla takip edildi. Takip edildiğini anlayıp aracından inen Cevdet Temel'in yakınları, takip eden gruba tabancayla ateş açtı. Kendilerine ateş edilince takip eden grubun da tabancayla karşılık vermesi üzerine Cevdet Temel'in vücuduna mermiler isabet etti. Genç adam kanlar içerisinde yere yığılırken, Temel'i araçla takip eden ve tabancayla ateş açan grup kaçtı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Cevdet Temel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Temel'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. - İZMİR