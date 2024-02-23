İzmir'de sırtından 4 kurşunla vurulan adam hayatını kaybetti
İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında tabancayla sırtında vurulan 32 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ise, olay yerine geldiği araçla kaçtı.
Olay sabah saat 10. sıralarında, Yaşar Kemal Mahallesi 6004 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobille sokağa gelen F.M., henüz bilinmeyen bir nedenle Fırat Yurteri ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.M., yanındaki tabancayla Fırat Yurteri'nin arkasından ateş açtı. Sırt kısmına 4 mermi isabet eden Yurteri, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerine geldiği otomobiliyle kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, ağır yaralı olan Fırat Yurteri'ne sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı da yapılan talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yurteri'nin cenazesi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Gelip kaçtığı otomobil maktule ait çıktı
Öte yandan olayı gerçekleştiren F.M.'nin olay yerine geldiği ve olayın ardından kaçtığı 41 FB 105 plakalı otomobilin, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Yurteri'nin üzerine olduğu öğrenildi. Cinayet şüphelisi F.M.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Silah seslerini duyan vatandaş konuştu
Olay anında silah seslerini duyan Nilüfer Barut adlı vatandaş, vuranın kim olduğunu göremediğini söyledi. Barut, "Silah seslerini duydum ve çok korktum, kimin yaptığını göremedim. Tanıdık biri miydi, onu da bilmiyorum" diye konuştu.
Cinayet ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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