İzmir'de Suçlulara Göz Açtırılmıyor - Son Dakika
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İzmir'de Suçlulara Göz Açtırılmıyor

İzmir\'de Suçlulara Göz Açtırılmıyor

Konak'ta emniyet, 9 ayda 4,798 suçluyu yakalayarak adalete teslim etti.

03.10.2024 09:53
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İzmir'de, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla mücadelesi gece gündüz demeden aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2024-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde aranması bulunan yaklaşık 5 bine yakın kişi polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'in kalbi konumunda bulunan Konak'ta, emniyet güçlerinin özel çalışmaları, tedbirleri ve de deneyimleri ilçedeki suçlulara adeta göz açtırmıyor. Konak ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece gündüz aralıksız süren çalışmaları dikkat çekerken, ekiplerin 1 Ocak 2024- 30 Eylül 2024 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 798 kişi yakalandı.

Yakalanan binlerce kişi adalete teslim edildi

9 aylık süreçte yakalanan şahıslardan 2 bin 951'inin 4 bin 177 dosyadan dolayı ifadeye yönelik aranmaları olduğu ortaya çıkarken, bin 847 kişinin ise 2 bin 359 dosyadan kesinleşmiş cezalarının olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslardan bin 602'sinin 0-4 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 147 kişinin 5-9 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 75 şahsın 10-19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 12 kişinin 20-29 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 8 kişinin 30-39 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 2 şahsın 40-50 yıl arası hapis cezası olduğu belirlendi. 123 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplamda bin 847 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin en küçük sokağından en işlek caddesine kadar uygulamalarının, kontrollerinin gece gündüz süreceği ve suçlulara göz açtırmamaya devam edeceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Suçlulara Göz Açtırılmıyor - Son Dakika

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