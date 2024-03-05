İzmir'in Bayındır ilçesinde tabanca ile sırtından vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'in Bayındır ilçesinde tabanca ile sırtından vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir\'in Bayındır ilçesinde tabanca ile sırtından vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Tokatbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Hüseyin Köpüklü sırtından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Köpüklü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayın faillerini bulmak için soruşturma başlattı.

05.03.2024 11:11  Güncelleme: 11:14
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İzmir'in Bayındır ilçesinde tabanca ile sırtından vurulmuş halde bulunan 39 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tokatbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden Hüseyin Köpüklü (39), sırtından tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Köpüklü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kurtarılamadı

Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Köpüklü'nün cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın kim veya kimler tarafından yapıldığını belirlemek için çalışma başlattı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'in Bayındır ilçesinde tabanca ile sırtından vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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