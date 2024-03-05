İzmir\'in Bayındır ilçesinde tabanca ile sırtından vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde tabanca ile sırtından vurulmuş halde bulunan 39 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tokatbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden Hüseyin Köpüklü (39), sırtından tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Köpüklü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kurtarılamadı
Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Köpüklü'nün cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayın kim veya kimler tarafından yapıldığını belirlemek için çalışma başlattı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR
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