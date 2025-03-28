İzmir'de Taksici Gasbına Çakmakla Suçlama - Son Dakika
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İzmir'de Taksici Gasbına Çakmakla Suçlama

İzmir\'de Taksici Gasbına Çakmakla Suçlama

Taksiciye çakmakla saldıran T.Ç. tutuklandı, jet iddianameyle 10-15 yıl hapis cezası isteniyor.

28.03.2025 12:30
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İzmir'de müşteri kılığında bindiği takside sürücünün boynuna sarılıp gasbeden, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan saldırgan hakkında jet iddianame hazırlandı. İddianamede, çakmağın taksi sürücüsünde oluşturduğu endişe dikkate alınarak suçta kullanılan çakmağın silahtan sayılan bir cisim olduğunun değerlendirilmesi dikkat çekti.

23 Mart akşamı Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde durdurduğu Tayfun Özişçiler (55) idaresindeki 35 T 7898 plakalı taksiye binen T.Ç. (29) arka koltuğa geçti. Bayraklı'ya gitmek istediğini söyleyen şüpheli ardından şoför koltuğunun arkasına yanaştı. Soğukkuyu civarlarında şüpheli yanında getirdiği çakmağı şoförün başına dayayarak tüm paralarını istedi. Özişçiler, tüm hasılatını şüpheliye teslim ederken, saldırgan diğer paraları da istedi ve şoförün yanına gelmek için araçtan indi. Şüpheli, araçtan indiği esnada otomobilin kapısını kilitleyen Özişçiler, o anda hızla kaçtı. Tayfun Özişçiler, kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan detaylı incelemede olayı T.Ç. (29) adlı bir kişinin gerçekleştirdiği, eşi İ.G.Ç.'nin (25) ise kendisine yardım ettiği belirlendi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, bir otel odasında oldukları belirlenen 2 şüpheli de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jet iddiname hazırlandı, çakmak silah sayıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütülen soruşturma çok kısa bir süre sonra tamamlandı. Saldırgan T.Ç.'nin olayda kullandığı çakmağı müştekinin omzuna dayadığını beyan etmesi, taksicinin şüpheli tarafından kendisine sert bir cisim dayandığını bu cismin silah olduğunu düşündüğü belirtilen ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli tarafından kullanılan çakmağın taksi sürücüsünde oluşturduğu endişe dikkate alınarak suçta kullanılan çakmak silahtan sayılan bir cisim olarak değerlendirildi. Olay hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin işlediği iddia olunan gece vakti silahla yağma suçu nedeniyle Türk Ceza Kanununun 149/1.a - h maddeleri uyarınca 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle İzmir Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Taksici Gasbına Çakmakla Suçlama - Son Dakika

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