İzmir'in Konak ilçesinde Tarihi Elektrik Fabrikası'nin bulunduğu alanda yangın çıktı. Büyüyen yangın, rüzgarın etkisiyle mahalleye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Olay, saat 17.30 sıralarında Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Elektirk Fabrikası'nın olduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın çevrede bulununan binalara ve araçlara sıçradı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale ediyor. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Tarihi Fabrikada Yangın - Son Dakika
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