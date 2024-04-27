İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Tekstil Deposu Yangını - Son Dakika
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İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Tekstil Deposu Yangını

İzmir\'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı\'nda Tekstil Deposu Yangını

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

27.04.2024 23:43
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İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Depoda soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak'ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda meydana geldi. Deponun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanma olayının olmadığı ve soğutma çalışmalarına geçildiği yangın nedeniyle depoda büyük çaplı maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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