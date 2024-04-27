İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın: Tekstil deposu alevlere teslim oldu - Son Dakika
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İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın: Tekstil deposu alevlere teslim oldu

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çıktı ve deponun alevlere teslim olduğu görüldü. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

27.04.2024 23:14
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İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın: Tekstil deposu alevlere teslim oldu

İZMİR - İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak'ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda çıktı. Deponun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın: Tekstil deposu alevlere teslim oldu - Son Dakika

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