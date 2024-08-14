İzmir'de Tatil Köyünde Denize Giren Adam Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Foça ilçesinde bir tatil köyünde denize giren adam sudan çıkamadı.

Olay sabah saatlerinde Foça'da bulunan Fotaş Tatil Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denize giren Abdullah Hitami Yılmaz (79), bir süre denizden çıkamadı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Denizden çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Abdullah Hitami Yılmaz'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR