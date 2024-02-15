İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 9 şüpheliden 5'i operasyonla yakalandı. Firari 4 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM/İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; PKK/KCK-YPG/PYD ve sol terör örgütlerinin hakkında sosyal medya üzerinden propaganda yapan 9 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilere yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı olarak kentte operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde; 5 şüpheli adreslerinde tespit edilerek yakalanırken, 4 şüpheli şahsı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de terör propagandası yapan 9 şüpheliden 5'i yakalandı - Son Dakika
Japonya ekonomisi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 0.1 daralarak, beklenmedik şekilde resesyona girdi. Ekonominin yüzde 0.3 oranında büyümesi beklenirken, yüzde 0.4 daraldı. Art arda iki çeyreklik dönemde ekonominin daralması, teknik resesyon olarak tanımlanıyor. Resesyon, Japonya Merkez Bankası'nın negatif faize son verme planlarını zora sokabilir.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Nesko Maden'in atık havuzu yıkılmasına rağmen ceza almadan faaliyetlerine devam etmesi üzerine Yıldızlar Holding, Gümüşhane'de altın madeni kurmak için başvuruda bulundu. Maden ocağının kurulması planlanan bölgede çevresel etki değerlendirmesi süreci başlamış ve işletme ruhsatı verilmiştir. Ancak bölgedeki yerleşim yerlerine yakınlığı ve çevre riskleri nedeniyle endişeler bulunmaktadır.
Osmaniye'de karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadının midesinden ve ince bağırsağından toplam 2 kilo ağırlığında saç kütlesi çıkarıldı. Hastanın sağlık durumu iyi ve taburcu edileceği bildirildi.
İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yarışmanın ilk fragmanında bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-6' operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu sahte kimlikler, Türk lirası ve dijital materyallere el konuldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyon röportajında Joe Biden'ın daha öngörülebilir ve tecrübeli bir insan olduğunu savunarak, Beyaz Saray'da Biden'ın liderliğinin Rusya için daha iyi olacağını söyledi. Putin, Biden'ın yaşına dair tartışmalara da yanıt vererek, 2021'de buluştuklarında herhangi bir farklılık hissetmediğini belirtti. Ancak Putin, Biden'ın Ukrayna savaşını kınamasını son derece zararlı ve hatalı olarak nitelendirdi.
Esra Erol'da programına başvuran bir anne, kızının kendisini şeyh olarak tanıtan sahte bir hocanın yanına kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Günlerdir süren yayınlarda sahte şeyhin 300 kişiyi bir termal otelde tutarak harem kurduğu, müritleri diye tanımadığı kişilere de şifa vermek için kırbaçladığı ortaya çıktı.
Düzce'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vuran bir şahıs daha sonra aynı silahla intihar etti. Bir sitenin otoparkında yaralı olarak bulunan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?