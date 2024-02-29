İzmir'de terörizmin finansmanına yönelik operasyon: 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de terörizmin finansmanına yönelik operasyon: 9 kişi tutuklandı

İzmir\'de terörizmin finansmanına yönelik operasyon: 9 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, terörizmin finansmanına yönelik suçlamalarla 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda 9 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı. Baskınlar kapsamında ise 1 şüpheli savcılıkça salıverildi ve 5 kişi aranıyor.

29.02.2024 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir merkezli 9 ilde, terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik 30 şüpheliye yönelik operasyonlarda 9 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı desteğiyle; Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet (DHKP/C-MLKP) olaylarına yönelik, İzmir merkezli 9 ilde operasyonlar yapılmıştı.

30 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, 9 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 12 şüpheli de ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı.

1 şüphelinin savcılıkça salıverildiği baskınlar kapsamında ise 5 kişi aranıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de terörizmin finansmanına yönelik operasyon: 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 17:50:34. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de terörizmin finansmanına yönelik operasyon: 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement