İzmir\'de Ters Yolda Sürücüye Ceza

İzmir'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntünün ardından harekete geçen polis ekipleri, tek yönlü yolda ters istikamette ilerleyen sürücüyü yakaladı. Kural ihlali yapan sürücüye para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, bir sosyal medya platformunda yer alan görüntüleri detaylı şekilde inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Buca ilçesindeki Doğuş Caddesi üzerinde bulunan tek yönlü yolda ters istikamette seyreden 35 CUG 657 plakalı aracın sürücüsü tespit edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma doğrultusunda araç sürücüsü K.T. (47) hakkında yasal işlem yapıldı. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-H maddesi kapsamında 10 bin lira idari para cezası kesildi. - İZMİR